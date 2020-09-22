Son dakika haberi... Ankara'nın Keçiören ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı. İşte o dehşet anları...

SON DAKİKA HABERİ: Dehşete düşüren olay Ankara'da meydana geldi. Akşam saatlerinde Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine silahlı saldırıda ağır yaralanan bir kişi getirildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kişi acil serviste hayatını kaybetti.

Şahsın öldüğünü duyan yakınları hastaneyi birbirine kattı.

Sağlık çalışanları da korunmak için kendilerini hastanenin bir bölümüne kapatmak zorunda kaldı.

O anlar bir sağlık çalışanın cep telefonuyla kayda geçti.

Çığlık seslerinin de yükseldiği görüntülerde sağlık çalışanlarının kapıyı tutmakta büyük güçlük çektiği gözlendi.

Sağlıkçıların kendilerini korumak için sedyelerle kapıya destek olmaları da dikkatlerden kaçmadı.