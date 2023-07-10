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Ankara – İstanbul yönü ne zaman açılacak? Bolu Valisi Erkan Kılıç son durumu A Haber’de anlattı

A Haber
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Giriş: 10.07.2023 10:19
Bolu Valisi Erkan Kılıç A Haber’de açıklamalarda bulundu. Kılıç "Şu anda buradaki tünel geçişindeki heyelan kaldırılıyor. Bugün akşama varmadan trafiği verme planlamamız var." dedi.
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