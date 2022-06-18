18 Haziran 2022, Cumartesi
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Ankara için kritik uyarı! Valilik saat verdi! Şiddetli yağış geliyor
Ankara'yı geçtiğimiz hafta etkisi altına alan şiddetli yağışlar, Başkent'i birbirine katmıştı. Maddi zararın oldukça fazla olduğu felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımız da oldu. Gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'yı etkileyeceğini duyuran Valilik, yarın öğle saatlerini işaret etti.