CHP'de satılık "Haram araç" partinin WhatsApp grubuna taşındı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık makamına gelmesinin ardından parti için arınma dönemi başlarken, Özel dönemine ait 2 VIP araç "Haram araç" etiketiyle satılığa çıkarıldı. CHP Genel Merkezi'nin önüne çekilen araçlar siyaset gündeminde oldukça konuşulurken, kriz partinin WhatsApp grubunda da yer aldı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş muhalefet kanadındaki son kulis bilgilerini aktarırken, Kılıçdaroğlu destekçilerinin Mahmut Tanal ile grupta tartışmaya girdiğini ve grubun Murat Emir tarafından yorumlara kapatıldığını belirtti.