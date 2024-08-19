19 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANKA III’ten bir başarı daha: İniş takımlarını havada kapattı!

ANKA III’ten bir başarı daha: İniş takımlarını havada kapattı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.08.2024 19:00
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ANKA III insansız hava aracı, uçuş sırasında iniş takımlarını havada kapatarak bir ilke daha imza attı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ANKA III iniş takımlarını havada kapattı!
ANKA III iniş takımlarını havada kapattı!
Bolu Dağı’nda zincirleme kaza!
Bolu Dağı'nda zincirleme kaza!
Düğünde kan aktı en mutlu günlerinde hastanelik oldular!
Düğünde kan aktı en mutlu günlerinde hastanelik oldular!
Konya’da yeni obruk oluştu! 20 metre çapında 2 metre derinliğinde
Konya'da yeni obruk oluştu! 20 metre çapında 2 metre derinliğinde
AK Parti’nin Eylül ayı nasıl geçecek?
AK Parti’nin Eylül ayı nasıl geçecek?
Patates tarlalarında zorlu mesai!
Patates tarlalarında zorlu mesai!
8 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu!
8 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu!
Tuzla’da askeri alanda yangın çıktı
Tuzla'da askeri alanda yangın çıktı
Köy tandırı yapımının püf noktaları
Köy tandırı yapımının püf noktaları
Başıboş sokak köpekleri başka bir köpeği parçaladı
Başıboş sokak köpekleri başka bir köpeği parçaladı
A Haber yangının çıkış noktasında
A Haber yangının çıkış noktasında
Ümraniye’de başörtülü kadına alçak saldırı!
Ümraniye'de başörtülü kadına alçak saldırı!
Daha Fazla Video Göster