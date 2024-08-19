ANKA III’ten bir başarı daha: İniş takımlarını havada kapattı!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ANKA III insansız hava aracı, uçuş sırasında iniş takımlarını havada kapatarak bir ilke daha imza attı.

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