Analizi yapılan içme suyu temiz çıktı

Yalova'da, içme suyu arıtma tesisinde oluşan köpük olayına ilişkin Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı ekipleri tarafından alınan numune örneğinde yapılan ayrıntılı analizler sonuçlarına göre suyun risk taşımadığı belirlendi. Yalova Valiliği'nin açıklamasında, "Yapılan incelemeler sonucunda suyun halk sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın suyu içme suyu olarak tüketmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır" denildi.

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