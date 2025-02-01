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Analizi yapılan içme suyu temiz çıktı

Analizi yapılan içme suyu temiz çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.02.2025 23:28
Yalova'da, içme suyu arıtma tesisinde oluşan köpük olayına ilişkin Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı ekipleri tarafından alınan numune örneğinde yapılan ayrıntılı analizler sonuçlarına göre suyun risk taşımadığı belirlendi. Yalova Valiliği'nin açıklamasında, "Yapılan incelemeler sonucunda suyun halk sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın suyu içme suyu olarak tüketmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır" denildi.
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Analizi yapılan içme suyu temiz çıktı
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