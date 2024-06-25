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ANALİZ-Üçüncü Dünya Savaşı kapıda mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2024 15:54
Güncelleme:25.06.2024 15:55
Koronavirüs salgınının ardından peş peşe patlak veren çatışmalar, üçüncü dünya savaşına yönelik senaryoları yeniden gündeme taşıdı. Topyekün savaş ihtimali endişeleri artırırken, yeni bir dünya savaşının ortaya çıkaracağı sonuçlar da tartışılmaya başlandı.
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