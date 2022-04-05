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ANALİZ - Popülizm… Irkçılık… Nefret… İslamofobi

A Haber
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Giriş: 05.04.2022 13:06
Günümüzde nefret söylemine, kültürel ırkçılığa, ayrımcılığa, kutsal değerlere hakarete en fazla Müslümanlar maruz kalıyor. Müslümanların iş yerleri, evleri, ibadethaneleri hemen her gün dünya çapında ırkçıların ve faşist grupların hedefi oluyor. İslamofobi nedir ve bununla etkin mücadele nasıl yapılmalıdır? Detaylar analiz haberimizde...
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