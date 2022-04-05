05 Nisan 2022, Salı
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ANALİZ - Popülizm… Irkçılık… Nefret… İslamofobi
Günümüzde nefret söylemine, kültürel ırkçılığa, ayrımcılığa, kutsal değerlere hakarete en fazla Müslümanlar maruz kalıyor. Müslümanların iş yerleri, evleri, ibadethaneleri hemen her gün dünya çapında ırkçıların ve faşist grupların hedefi oluyor. İslamofobi nedir ve bununla etkin mücadele nasıl yapılmalıdır? Detaylar analiz haberimizde...