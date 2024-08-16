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Anadolu'nun ilk fetih duraklarından biri: Çubuk

Anadolu'nun ilk fetih duraklarından biri: Çubuk

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.08.2024 15:22
Çeşitli gelenekleri ve adetleriyle Başkent'in ilçelerinde doğal yaşam sürdürülüyor. Şimdi sizleri o geleneklerin yaşatıldığı noktalara, doğayla iç içe bir yolculuğa çıkaracağız.
Anadolu’nun ilk fetih duraklarından biri: Çubuk
Anadolu'nun ilk fetih duraklarından biri: Çubuk
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