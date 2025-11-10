10 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Anadolu'nun bereketli topraklarında hasat zamanı! Alıç ve kapya biber sofralara hazırlanıyor
Anadolu’nun bereketli topraklarında hasat zamanı! Alıç ve kapya biber sofralara hazırlanıyor

Anadolu'nun bereketli topraklarında hasat zamanı! Alıç ve kapya biber sofralara hazırlanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.11.2025 16:41
Bursa Karacabey'de şifa deposu alıçlar dallarından özenle toplanırken Samsun Bafra Ovası'nda ise lezzetiyle damakları tatlandıran kapya biberin hasat mesaisi devam ediyor. Üreticilerin sabır ve özveriyle yetiştirdiği ürünler zorlu bir emeğin ardından yurt içi ve yurt dışındaki tüketicilerle buluşuyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Anadolu’nun bereketli topraklarında hasat zamanı! Alıç ve kapya biber sofralara hazırlanıyor
Şırnak’ta tanker değişimi sırasında vinç halatı koptu
Şırnak'ta tanker değişimi sırasında vinç halatı koptu
Otomobil karşı şeride geçerek ters döndü
Otomobil karşı şeride geçerek ters döndü
Karaisalı’nın tarihi
Karaisalı'nın tarihi
Kurtlar ağıla girerek 10 adet küçükbaş telef etti
Kurtlar ağıla girerek 10 adet küçükbaş telef etti
Parktaki halı sahayı tarlaya çevirdiler
Parktaki halı sahayı tarlaya çevirdiler
Anadolu’nun bereketli topraklarında hasat zamanı!
Anadolu'nun bereketli topraklarında hasat zamanı!
Giresun’da gastronomi festivali!
Giresun'da gastronomi festivali!
Halı silkeleyene 3 ay hapis cezası
Halı silkeleyene 3 ay hapis cezası
Park yerinde boğa işgali
Park yerinde boğa işgali
İstanbul’un barajları alarm veriyor!
İstanbul'un barajları alarm veriyor!
Meteoroloji’den yeni sağanak uyarısı!
Meteoroloji'den yeni sağanak uyarısı!
Kibrit çakınca olanlar oldu!
Kibrit çakınca olanlar oldu!
Daha Fazla Video Göster