10 Kasım 2025, Pazartesi
Anadolu'nun bereketli topraklarında hasat zamanı! Alıç ve kapya biber sofralara hazırlanıyor
Bursa Karacabey'de şifa deposu alıçlar dallarından özenle toplanırken Samsun Bafra Ovası'nda ise lezzetiyle damakları tatlandıran kapya biberin hasat mesaisi devam ediyor. Üreticilerin sabır ve özveriyle yetiştirdiği ürünler zorlu bir emeğin ardından yurt içi ve yurt dışındaki tüketicilerle buluşuyor.