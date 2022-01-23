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Anadolu Otoyolu'ndaki Bolu Dağı Tüneli tüm araçların geçişine kapatıldı

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Giriş: 23.01.2022 18:19
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Anadolu Otoyolu'ndaki Bolu Dağı Tüneli, küreme ve temizlik çalışması nedeniyle tüm araçların geçişine çift yönlü kapatıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Kentte gün boyu etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, Anadolu Otoyolu'nda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Aralıklarla etkisini artıran kar nedeniyle Bolu Dağı Tüneli, tüm araçların geçişine çift yönlü kapatıldı.

Karayolları ekiplerinin kar küreme ve temizlik çalışmasının ardından güzergah yeniden ulaşıma açılacak.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde de tır geçişine Elmalık noktasından itibaren izin verilmiyor. Ekiplerce durdurulan tırlar, parklara ve kent merkezine yönlendiriliyor.

Bölgede kısa süre bekletilen diğer araçların geçişine de kar küreme araçlarının arkasında konvoy halinde izin veriliyor.

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