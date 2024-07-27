Anadolu diyarı ekibi Niğde’ye konuk oldu! Niğde yöresine ait lezzetler neler?

Anadolu diyarı bu hafta Niğde’ye konuk oldu. Niğde, kadim gelenek görenekleri, tarihi yapısı ve kültürüyle geleceğe ışık tutuyor. Gelin şimdi A Haber ekibinden Murat Onur ve Halil İbrahim Yel'in izlenimlerine tanıklık edelim...

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