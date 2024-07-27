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Anadolu diyarı ekibi Niğde’ye konuk oldu! Niğde yöresine ait lezzetler neler?

Anadolu diyarı ekibi Niğde’ye konuk oldu! Niğde yöresine ait lezzetler neler?

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2024 18:35
Anadolu diyarı bu hafta Niğde’ye konuk oldu. Niğde, kadim gelenek görenekleri, tarihi yapısı ve kültürüyle geleceğe ışık tutuyor. Gelin şimdi A Haber ekibinden Murat Onur ve Halil İbrahim Yel'in izlenimlerine tanıklık edelim...
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