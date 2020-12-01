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Anadolu aslanı Sivas kangalları çiftliklerde özel eğitiliyor! Kangal köpekleri nasıl beslenir?

A Haber
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Giriş: 01.12.2020 11:26
Güncelleme:01.12.2020 11:35
Anadolu aslanı olarak bilinen Sivas kangalları verilen her görevi eksiksiz yerine getiriyor. Sahibine sadakatiyle hayran bırakan kangallar bazen sürünün başında muhafız bazen de kapının önünde bekçilik yapıyor. Peki kangallar nasıl beslenmeli? Kışa nasıl hazırlanmalı? A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.

Anadolu aslanı olarak bilinen Sivas kangalları verilen her görevi eksiksiz yerine getiriyor. Sahibine sadakatiyle hayran bırakan kangallar bazen sürünün başında muhafız bazen de kapının önünde bekçilik yapıyor. Peki kangallar nasıl beslenmeli? Kışa nasıl hazırlanmalı? A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.

Cüssesi her ne kadar korkutsa da insan canlısı.

Sivas kangalı konforu sevmez soğuk iklim hayvanı olarak bilinir öyle ki -30 derceye kadar soğuğa dayanabiliyor.

Kangal ırkı köpekler protein değeri yüksek besinler tüketiyor yaşına göre beslenme şekli değişiyor

Kangal köpekleri eğitim çiftliğinde yaz kış ayrı eğitiliyor.

Anadolu aslanı çiftliklerde özel eğitiliyor
Anadolu aslanı çiftliklerde özel eğitiliyor
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