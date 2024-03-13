13 Mart 2024, Çarşamba
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Amerika'ya yerleşmişti! Güzel oyuncu Ceyda Ateş iftar menüsü hazırladı! "Komşularımıza Türk yemekleri dağıtıyoruz"
Adını Feriha Koydum dizisinde Hande rolüyle hafızalara kazınan Ceyda Ateş, iş insanı Buğra Toplusoy ile mutlu bir evlilik yaşıyor. Eşi ve kızıyla birlikte ABD'de yaşamaya devam eden Ateş, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. Son olarak takipçilerine hazırladığı iftar menüsünü tanıtan Ateş, "Komşularımıza Türk yemekleri dağıtıyoruz" dedi.