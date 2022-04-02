Amed SF - Fenerbahçe Kadın Futbol Süper Ligi maçında kadın futbolcular rakiplerine saldırdı! Tribünlerden yabancı madde yağdı

Diyarbakır sahalarda hiç görmeyi istemeyeceğimiz görüntülere sahne oldu. Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 17'nci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 90+8'inci dakikada Kenya Cordner'ın penaltıdan attığı gol ile 2-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekibin karşılaşmada kazanmasının ardından sahada gerilim tırmandı. 102'nci dakikada Fenerbahçeli Beyza Nur'un taç atışı esnasında Amed Sportifli birkaç futbolcu, rakiplerine saldırıda bulundu.

SAHAYA YABANCI MADDELER ATILDI YARALANDILAR

Bu sırada tribünlerden de sahaya yabancı maddeler atıldı. Uzun süre arbede yaşanırken, Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyetten yaralananlar oldu. Olaylar sonrasında Fenerbahçeli oyuncular Jessica Çarmıklı ve Göksu Gökçe ile kondisyoner Samet Kösemen'in kendilerine isabet eden taş ve krampon darbeleriyle yaralandıkları görüldü. Çevik kuvvet ekipleri olaylara müdahale ederken, Fenerbahçe takımı polis eşliğinde sahayı terk ederek soyunma odasına gitti.