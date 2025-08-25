25 Ağustos 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Amca ve yeğen silahlı saldırıda can verdi
Amca ve yeğen silahlı saldırıda can verdi

Amca ve yeğen silahlı saldırıda can verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2025 11:32
Olay, saat 08.30 sıralarında Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Hurdacılık yaptığı belirtilen Mehmet Koçyiğit ile yanındaki yeğeni Servet Koçyiğit, apartmanın bahçesindeki otomobillerine binmek isterken silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateşte Mehmet Koçyiğit vücudunun çeşitli yerlerinden, Servet Koçyiğit ise başı ve sırtından yaralandı. Mahallelinin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Mehmet Koçyiğit’in hayatını kaybettiği belirlendi. Servet Koçyiğit ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Servet Koçyiğit de doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanma
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Amca ve yeğen silahlı saldırıda can verdi
Bursa’da su krizi alarmı: Çınarcık Barajı bypass hattı erken devrede!
Bursa’da su krizi alarmı: Çınarcık Barajı bypass hattı erken devrede!
Elazığ’da dağ keçileri piknik alanlarına indi
Elazığ'da dağ keçileri piknik alanlarına indi
TCG Kınalıada’dan Bingazi’ye liman ziyareti
TCG Kınalıada'dan Bingazi'ye liman ziyareti
İstanbul’da okullar yeni döneme hazırlanıyor
İstanbul’da okullar yeni döneme hazırlanıyor
Sürücü kaza yaptı: Araç 112 arayarak yardım istedi
Sürücü kaza yaptı: Araç 112 arayarak yardım istedi
Samsun’da trafikte tehlikeli yarış!
Samsun'da trafikte tehlikeli yarış!
İhalesi yapılamayan 2 su sporları işletmesi kapatıldı
İhalesi yapılamayan 2 su sporları işletmesi kapatıldı
Restoran bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu
Restoran bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu
Yakutiye’de tekmeli yumruklu kavga kamerada
Yakutiye’de tekmeli yumruklu kavga kamerada
Emniyet şeridini kullanan sürücülere videolu tepki
Emniyet şeridini kullanan sürücülere videolu tepki
Genç kız sevgili tarafından böyle darp edildi
Genç kız sevgili tarafından böyle darp edildi
Otluk alanda ateş yakan şahıslara tutuklama talebi
Otluk alanda ateş yakan şahıslara tutuklama talebi
Daha Fazla Video Göster