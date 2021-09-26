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Ambulans hafif ticari aracı metrelerce sürükledi! Feci kaza kamerada

İHA
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Giriş: 26.09.2021 22:27
Samsun’da hasta taşıyan ambulans kavşağa çıkan hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ordu'dan Samsun'a hasta götüren Taşkın A. idaresindeki 52 ACA 834 plakalı ambulans, trafik ışıklarından kalkarak kavşağa hareket eden Mehmet A. (56) hakimiyetindeki 55 KL 774 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazanın 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta sıkışan Mehmet A., sıkıştığı yerden çıkartılarak 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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