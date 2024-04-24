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Amatör maçta kavga çıktı! Antrenörün dili boğazına kaçtı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 24.04.2024 15:23
Bursa'da amatör küme maçında yaşanan kavgada şok bir olay yaşandı. İki antrenör arasında çıkan tartışmada yüzüne tekme gelen antrenörün dili boğazına kaçtı. Ölümden dönen şahıs hastaneye kaldırıldı.
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