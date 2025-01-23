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Altın ve para hırsızı 30 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı

Altın ve para hırsızı 30 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.01.2025 20:41
Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. İhbar üzerine inceleme başlatan ekipler, 30 kamera inceleyerek bir evden 125 bin liralık altın ve para çaldığı tespit edilen hırsızlardan birini yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
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Altın ve para hırsızı 30 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı
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