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Almanya'nın Osnabrück kentinde ilk kez ezan hoparlörden okundu |Video

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25.04.2020
Almanya ve Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olan Müslümanlara moral vermek amacıyla hoparlörden ezan okunması uygulaması yaygınlaşarak devam ediyor. Almanya'da ramazan boyunca Müslümanlar için her hafta Cuma günleri ikindi ezanına izin verildi. Ezan sesini duyan gurbetçiler duygu dolu anlar yaşadı.

Almanya ve Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olan Müslümanlara moral vermek amacıyla hoparlörden ezan okunması uygulaması yaygınlaşarak devam ederken, Almanya'da bir ilk yaşandı.

Almanya'nın Osnabrück kentindeki Osnabrück Ditib Yeni Cami'nde ilk kez dün İmam İsmail Kurtaran tarafından okundu. Kentte okunan kez ezan çevrede oturan Türk ve Müslümanlar arasında memnuniyetle karşılandı. Bu anı ölümsüzleştirmek isteyen bir çok vatandaş cep telefonları ile ezan sesini kayda aldı.

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