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04.01.2020

Almanya'dan gelen Ümit Martin Demiray'ın hikayesi Müge Anlı'yı canlı yayında ağlattı |Video

Almanya'dan gelen Ümit Martin Demiray'ın hikayesi Müge Anlı'yı canlı yayında ağlattı. 41 yaşındaki Ümit Martin Demiray'ın film gibi hikayesi hem ekranları başındaki hem de stüdyodaki izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Ümit Martin henüz 2 yaşındayken anne ve babasının ayrılması hayatını tamamen değiştirdi. Annesi tarafından yurda verilen Ümit Martin, uzun yıllar merak ettiği babasını bulmak için geldiği Müge Anlı programında buruk bir mutluluk yaşadı. Ümit Martin ve ailesinin bir araya geldiği anlar Müge Anlı'yı ve izleyicileri gözyaşlarına boğdu. İşte 3 Ocak Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

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