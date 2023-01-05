05 Ocak 2023, Perşembe
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Almanlar "petrol yok" diyerek kapatmıştı! 60 yıl sonra sondaj çağrısı
Sivas’ta 1960’lı yıllarda Almanlar tarafından Harmancık köyünde petrol bulmak için sondaj çalışmaları yapıldığını söyleyen köy sakinleri 'petrol yok' denilerek kapatılan kuyuda petrol olduğunu düşünüyor. Köy sakinlerinden Durmuş Sağır, “Burada 15 gün bir çalışma oldu. Çocukken bizi buraya yaklaştırmadılar, 'Üzerinize katran sıçrar' diye. Buradan siyah bir şeyler çıkardılar. Burada çıkardıkları ve bize katran dedikleri siyah şeyi biz gördük. Burada bizce petrol var.” dedi.