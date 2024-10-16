16 Ekim 2024, Çarşamba
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Alkollü sürücü hem aracı hem de arkadaşını bırakıp kaçtı
Nevşehir'de alkollü sürücü trafikten çekme belgeli araç ile trafiğe çıkınca Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına takıldı. Polis ekipleri tarafından durdurulan aracın sürücüsü ve yanında bulunan bir arkadaşı, aracı ve araçta bulunan diğer arkadaşlarını bırakarak kaçtı. Polis ekipleri kaçan şahısları dron ile aradı.