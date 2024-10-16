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Alkollü sürücü hem aracı hem de arkadaşını bırakıp kaçtı

Alkollü sürücü hem aracı hem de arkadaşını bırakıp kaçtı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 09:26
Nevşehir'de alkollü sürücü trafikten çekme belgeli araç ile trafiğe çıkınca Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına takıldı. Polis ekipleri tarafından durdurulan aracın sürücüsü ve yanında bulunan bir arkadaşı, aracı ve araçta bulunan diğer arkadaşlarını bırakarak kaçtı. Polis ekipleri kaçan şahısları dron ile aradı.
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