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Alkollü sürücü esprileriyle polisi bile güldürdü

Alkollü sürücü esprileriyle polisi bile güldürdü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.01.2025 21:35
Aksaray'da polisin ‘dur' ihtarına uymayan ve kısa süren kovalamaca sonucu yakalanan sürücü 1.70 promil alkollü çıktı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken genç sözleriyle herkesi güldürürken polise dönerek "Herhalde abi işe yeni girdi, yazıyor da. Aksaray'a geldim gezmeye, ben geri gideyim ne yapayım da." dedi. O anlar ise anbean kameraya yansıdı.
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