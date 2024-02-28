28 Şubat 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Alkollü avukat hastanenin yoğun bakım servisi kapısını tekmeleyerek kırdı
Olay,24.02. 2024 tarihinde akşam saatlerinde Başakşehir’de bulunan bir devlet hastanesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde hastaneye gelen alkollü bir şahıs yoğun bakım servisinde tedavi gören bir hastayı ziyaret etmek istediğini söyledi. Görevliler hasta ziyaret saati dışında olduğunu belirterek izin vermedi. Şahıs bunun üzerine hastaneden ayrıldı. Ertesi gün tekrar yoğun bakım önüne gerek ısrarla içeriye girmek isteyip kilitli olan cam kapıyı defalarca tekmeleyerek kırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan F.F. isimli İstanbul Barosuna kayıtlı bir avukat olduğu öğrenildi. Şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Yakalanan şahıs “Mala Zarar Verme” ve “Kamu Görevlisine Hakaret” suçlarından 26.02.2024 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.