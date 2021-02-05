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Alışveriş yaparken dikkat! Hırsızların hedefi olmayın

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2021 10:41
Güncelleme:05.02.2021 10:45
Hırsızlar özellikle alışveriş yapan vatandaşları hedef alıyor. Alışveriş yaparken yaşadığınız bir anlık dalgınlık sizi hırsızların hedefi yapabilir. Yanınızda değerli eşyalar taşımamak da önem taşıyor. Peki sık sık yaşanan bu durumla karşılaşmamak için ne yapılmalı, hangi yöntem uygulanmalı? Cevabı haberimizde...

Alışveriş yaparken dikkat!
Alışveriş yaparken dikkat!
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