Alışveriş yaparken dikkat! Hırsızların hedefi olmayın

Hırsızlar özellikle alışveriş yapan vatandaşları hedef alıyor. Alışveriş yaparken yaşadığınız bir anlık dalgınlık sizi hırsızların hedefi yapabilir. Yanınızda değerli eşyalar taşımamak da önem taşıyor. Peki sık sık yaşanan bu durumla karşılaşmamak için ne yapılmalı, hangi yöntem uygulanmalı? Cevabı haberimizde...