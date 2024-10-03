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Alıçta hasat başladı

Alıçta hasat başladı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 09:15
Mersin'in Mut ilçesine hasadı yapılan alıcın kilosu 250 liradan satılıyor.
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