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ALİBEYKÖY'DEKİ KAZA İETT OTOBÜSÜ KAMERASINDA! İşte tramvay kazası görüntüleri | VİDEO

DHA
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Giriş: 05.12.2022 15:46
Alibeyköy'de tramvayın çarptığı İETT otobüsünün güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İETT otobüsünün yeşil ışıkta geçerek yoluna devam ettiği sırada tramvayın çarptığı görülüyor.
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