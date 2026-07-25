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SÖZ MİLLETTE | CHP'de ayrılık tartışması: Oylar bölünür mü?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) sular durulmuyor. Özgür Özel'in liderliğinde kurulan Yeni Parti ve CHP içindeki değişim tartışmaları siyasetin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. A Haber mikrofonuna konuşan vatandaşlar, muhalefet cephesindeki bu bölünmeyi ve belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarını sert sözlerle eleştirdi. Mikrofon uzatılan birçok vatandaşın ortak görüşü, "Kendi içlerinde anlaşamayanların millete hizmet edemeyeceği" yönünde oldu.

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