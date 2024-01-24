24 Ocak 2024, Çarşamba
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Ali Emiri Efendi’nin vefatının 100. yıl dönümü! Türkiye Yazma Eserler Kurumu Ali Emiri’yi andı
Osmanlı döneminde Fatih'teki Feyzullah Medresesi'nde Millet Kütüphanesi’ni kuran ve ilk Türkçe sözlük Dîvânü Lugati't-Türk'ün orijinalini bulan Ali Emiri Efendi'nin vefatının 100'üncü yıl dönümü. Ali Emiri Efendi Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından düzenlenen özel bir programla anıldı.