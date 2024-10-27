27 Ekim 2024, Pazar
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Alevlerle mücadele gece de aralıksız sürüyor!
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde üçüncü günde devam eden yangında, alevlerle mücadele gece de aralıksız olarak devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Denizli’de devam eden yangına 6 helikopter, 25 arazöz, 8 iş makinesi ve 715 personel ile müdahale edildiğini bildirdi.