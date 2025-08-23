Alevlerin ortasında bir damla hayat

23 Ağustos 2025, Cumartesi

Giriş: 23.08.2025 21:40
Kocaeli’nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi mevkiinde çıkan yangın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve bölgeye gelen bir çok ekibin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası yapılan soğutma çalışmaları sırasında bir itfaiye eri, dumandan etkilenen kaplumbağayı fark etti. Susuzluktan bitkin düşen can dosta kendi su matarasından su içiren görevli, doğaya ve canlılara verilen değeri sembolleştiren bir anın kahramanı oldu. Bu içten görüntüler kısa sürede sosyal medyada da yankı uyandırdı.
