Aldatmak’ın Yeşim’i Asena Girişken’in sevgilisi bakın kim çıktı?

Asena Girişken Aldatmak dizisinde canlandırdığı Yeşim karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Etkili oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Girişken'in sevgilisi Kardeşlerim'in oyuncusu çıktı. İşte Aldatmak'ın yıldızı Asena Girişken'in sevgilisi...