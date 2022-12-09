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Aldatmak’ın Yeşim’i Asena Girişken’in sevgilisi bakın kim çıktı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.12.2022 09:59
Asena Girişken Aldatmak dizisinde canlandırdığı Yeşim karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Etkili oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Girişken'in sevgilisi Kardeşlerim'in oyuncusu çıktı. İşte Aldatmak'ın yıldızı Asena Girişken'in sevgilisi...
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