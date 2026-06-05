TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere müjde

TOKİ, Türkiye genelinde 64 ilde geçerli olacak yeni konut satış kampanyasını 15 Haziran itibarıyla başlatıyor. Kura sisteminin uygulanmayacağı ve başvuruların öncelik sırasına göre değerlendirileceği projede, vatandaşlar Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden müracaat edebilecek. 31 gün sürecek olan bu dev kampanya, uygun ödeme koşulları ve geniş il yelpazesiyle dikkat çekiyor. Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, ses getiren olayla ilgili canlı yayında dikkat çeken detaylara yer verdi