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Aldatılan kadından kan donduran intikam! Kocasının sevgilisini ve bebeğini asitle yaktı

İHA
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Giriş: 18.04.2023 16:18
Denizli'de meydana gelen olay kan dondurdu. İki çocuk annesi genç kadın, aldatıldığını öğrenince çıldırdı. Kocasının sevgilisini ve ondan doğan bebeğini asitle yaktı.
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