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Alanya'da safari kazası: 1 ölü, 3 yaralı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 21.06.2024 18:14
Alanya'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrilen safari aracında bulunan bir turist hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı. Olay yerinden kaçan safari aracının sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Alanya’da safari kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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