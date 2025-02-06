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Alacak verecek nedeniyle tartıştığı kişiyi bacağından vurdu

Alacak verecek nedeniyle tartıştığı kişiyi bacağından vurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.02.2025 20:37
Ankara'nın Cumhuriyet Mahallesi, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borç- alacak meselesi nedeniyle husumet olan Ü.A. ile A.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ü.A., yanında bulunan pompalı tüfekle A.Y.'yi bacağından vurup, kaçtı. Tüfekten çıkan saçmalar bir araca da isabet ederken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. A.Y., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.
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Alacak verecek nedeniyle tartıştığı kişiyi bacağından vurdu
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