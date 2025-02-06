Alacak verecek nedeniyle tartıştığı kişiyi bacağından vurdu

Ankara'nın Cumhuriyet Mahallesi, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borç- alacak meselesi nedeniyle husumet olan Ü.A. ile A.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ü.A., yanında bulunan pompalı tüfekle A.Y.'yi bacağından vurup, kaçtı. Tüfekten çıkan saçmalar bir araca da isabet ederken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. A.Y., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

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