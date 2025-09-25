Akyazı’da Alkollü Sürücü Dehşeti: Araç Takla Atıp Tarlaya Uçtu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 0.53 promil alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, taklalar atarak tarlaya uçtu. Kanlar içindeki yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen iki genç yaptı. Araçtaki bir yaralının, “En son 4 kişiydik” sözleri üzerine ekipler üçüncü kişi ihtimaline karşı bölgede arama çalışması başlattı.

