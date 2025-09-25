25 Eylül 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Akyazı’da Alkollü Sürücü Dehşeti: Araç Takla Atıp Tarlaya Uçtu
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 0.53 promil alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, taklalar atarak tarlaya uçtu. Kanlar içindeki yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen iki genç yaptı. Araçtaki bir yaralının, “En son 4 kişiydik” sözleri üzerine ekipler üçüncü kişi ihtimaline karşı bölgede arama çalışması başlattı.