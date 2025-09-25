25 Eylül 2025, Perşembe

Akyazı’da Alkollü Sürücü Dehşeti: Araç Takla Atıp Tarlaya Uçtu

Giriş: 25.09.2025 01:45
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 0.53 promil alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, taklalar atarak tarlaya uçtu. Kanlar içindeki yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen iki genç yaptı. Araçtaki bir yaralının, “En son 4 kişiydik” sözleri üzerine ekipler üçüncü kişi ihtimaline karşı bölgede arama çalışması başlattı.
