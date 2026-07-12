Kapadokya, kültürel mirasıyla da ilgi görüyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nevşehir'deki Kapadokya, eşsiz doğal güzelliklerinin yanı sıra binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasıyla da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Peribacaları, sıcak hava balonları ve büyüleyici vadileriyle öne çıkan bölge, tarihi yapıları ve kültürel zenginlikleriyle ziyaretçilerini geçmişe uzanan bir yolculuğa çıkarıyor. A Haber Muhabiri Yağmur Aksu ile Kameraman İbrahim Türkmen, Kapadokya'nın kültürel mirasını ve bölgeden dikkat çeken detayları ekranlara taşıdı.