Aksunun sırrını duyan koşuyor! Dua edildiğinde aktığına inanılıyor

“Aksu”nun sırrını duyan koşuyor! Dua edildiğinde aktığına inanılıyor

Giriş: 15.09.2025 10:02
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hastalıklara ve ağrılara şifa olduğuna inanılan kaynak suyunun, duanın kabul edilmesinin ardından akmaya başladığına inanılıyor. Vatandaşlar, kaynak başında dua edip niyetinin gerçekleşerek suyun akmasını bekliyor.
