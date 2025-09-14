14 Eylül 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Aksaray’da tüfekli arsa kavgası kanlı bitti
Aksaray’da tüfekli arsa kavgası kanlı bitti

Aksaray’da tüfekli arsa kavgası kanlı bitti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.09.2025 14:24
Aksaray’da iki grup arasında çıkan arsa tartışması tüfekli kavgaya dönüştü. Müstakil eve açılan ateşte 1 kişi yaralanırken şüpheli polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.
Aksaray’da tüfekli arsa kavgası kanlı bitti
Geçmişten günümüze nüfus planlaması
Geçmişten günümüze nüfus planlaması
Bilecik’te yaşanan anız yangını
Bilecik'te yaşanan anız yangını
Bulaşık makinesine gizlenen 53 bin hap ortaya çıktı
Bulaşık makinesine gizlenen 53 bin hap ortaya çıktı
Anadolu Diyarı Bingöl’de
Anadolu Diyarı Bingöl’de
Kurtköy’de hafif ticari araç alev alev yandı
Kurtköy'de hafif ticari araç alev alev yandı
Kayseri’de Kültür Yolu Festivali heyecanı
Kayseri’de Kültür Yolu Festivali heyecanı
Tesbih severler Adana’da buluştu
Tesbih severler Adana’da buluştu
Bastonculuğu geleceğe taşımaya çalışıyor
Bastonculuğu geleceğe taşımaya çalışıyor
Meşhur Kavacık Üzüm Festivali başladı
Meşhur Kavacık Üzüm Festivali başladı
Şehre Yakın Malatya’da
Şehre Yakın Malatya’da
Erken doğum belirtileri nelerdir?
Erken doğum belirtileri nelerdir?
Konya’da silah fabrikasında korkutan yangın
Konya'da silah fabrikasında korkutan yangın
Daha Fazla Video Göster