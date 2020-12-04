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Aksaray'da feci kaza! Yaşlı kadın otobüsün altında kaldı

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Giriş: 04.12.2020 15:05
Güncelleme:04.12.2020 15:07
Aksaray’da özel halk otobüsünün altında kaldıktan hastaneye gitmek istemeyen yaşlı kadın, sağlık görevlileri tarafından ikna edilerek götürüldüğü hastanede geçirdiği iç kanamadan dolayı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Taşpazar Mahallesi 808 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen Ümmügülsüm Baylan (67), yolda duran Mahmut T. (50) iaresindeki 68 M 0021 plakalı halk otobüsünün önünden geçmek istedi. Tam otobüsün önünden geçerken hareket eden otobüsün çarpmasıyla yaşlı kadın yere düşerek otobüsün altında kaldı. Yaşlı kadına çarptığını fark etmeyen otobüs şoförünün gaza basmaya devam etmesi sonucu otobüsün sağ ön tekerleri kadının üzerinden geçti. Yaşlı kadın çevredeki vatandaşların fark etmesi ve otobüs şoförünün aracı durdurması sonucu müdahale edilerek yol kenarındaki kaldırıma oturtuldu. Yaşlı kadının önünden geçmek istediği otobüsün altında kalma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

"HASTANEYE GÖTÜRMEYİN, EKMEK PARAM YOK YARDIM EDİN"
Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yapmak istedi. İlk müdahale esnasında yaşlı kadın hastaneye gitmek istemediğini söylerken, sağlık ekipleri yaşlı kadını hastaneye gitmesi için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin hastaneye götürme isteğine, "Yok yavrum ben gidemem, eve gideceğim. Gideceğim ben yavrum, ekmek param yok yardım edin" diye cevap verdi. Sağlık ekiplerinin bırakmadığı yaşlı kadın ekiplerce hastaneye götürülmek üzere sedyeye alınırken, sedye üzerinde kucağındaki peynirle, "Yavrum götürmeyin beni hastaneye" dedi.

Sağlık görevlisi ise "Teyzem götürmek zorundayım" diyerek yaşlı kadını ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

HASTANEDE İÇ KANAMADAN DOLAYI HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadın ilk tetkiklerinin ardından yoğun bakıma alınırken, yaşlı kadının iç kanaması yolduğu tespit edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı kadın iç kanaması nedeniyle kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından özel halk otobüsü şoförü Mahmut T. polis ekiplerince gözaltına alınırken ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezine götürüldü. İfadesi alınan otobüs şoförü serbest bırakıldı.

Aksarayda yürek yakan kaza! Zavallı yaşlı kadın otobüsün altında kaldı! Hastaneye gitmemek için diretince... AKSARAY'DA YÜREK YAKAN KAZA! ZAVALLI YAŞLI KADIN OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI! HASTANEYE GİTMEMEK İÇİN DİRETİNCE...

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