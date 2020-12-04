Aksaray'da yürek yakan kaza! Zavallı yaşlı kadın otobüsün altında kaldı! Hastaneye gitmemek için diretince...

Yaşlı kadın çevredeki vatandaşların fark etmesi ve otobüs şoförünün aracı durdurması sonucu müdahale edilerek yol kenarındaki kaldırıma oturtuldu. Yaşlı kadının önünden geçmek istediği otobüsün altında kalma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



