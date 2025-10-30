30 Ekim 2025, Perşembe
Akraba ailelerin evlilik tartışması kanlı bitti
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, akraba iki aile arasında yaşanan evlilik tartışmasında ortalık kan gölüne döndü. Kadın ve erkeklerin sopayla birbirine saldırıldığı olayda, bıçaklanan 25 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 4 kişinin de yaralandığı kavga anları ise kameraya yansıdı.