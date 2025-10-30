Akraba ailelerin evlilik tartışması kanlı bitti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, akraba iki aile arasında yaşanan evlilik tartışmasında ortalık kan gölüne döndü. Kadın ve erkeklerin sopayla birbirine saldırıldığı olayda, bıçaklanan 25 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 4 kişinin de yaralandığı kavga anları ise kameraya yansıdı.