30 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Akraba ailelerin evlilik tartışması kanlı bitti
Akraba ailelerin evlilik tartışması kanlı bitti

Akraba ailelerin evlilik tartışması kanlı bitti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.10.2025 11:57
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, akraba iki aile arasında yaşanan evlilik tartışmasında ortalık kan gölüne döndü. Kadın ve erkeklerin sopayla birbirine saldırıldığı olayda, bıçaklanan 25 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 4 kişinin de yaralandığı kavga anları ise kameraya yansıdı.
Akraba ailelerin evlilik tartışması kanlı bitti
Akraba ailelerin evlilik tartışması kanlı bitti
Akraba ailelerin evlilik tartışması kanlı bitti
Silivri’de otomobil TIR’ın altına girdi: 1 ölü
Silivri'de otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ölü
Van Gölü’nde su seviyesi düştü
Van Gölü'nde su seviyesi düştü
Manisa’da sonbahar manzaraları
Manisa'da sonbahar manzaraları
Dilara Bilir’in sağlık durumu nasıl?
Dilara Bilir’in sağlık durumu nasıl?
Sinop merkezli yasa dışı bahis operasyonu
Sinop merkezli yasa dışı bahis operasyonu
Ankara’da sis etkili oldu
Ankara’da sis etkili oldu
Yol çökmesi neden kaynaklandı?
Yol çökmesi neden kaynaklandı?
Hırdavat malzemeleri satan iş yerinde yangın
Hırdavat malzemeleri satan iş yerinde yangın
Yüzünü kapüşonla kapatarak mopedi dakikalar içinde çaldı
Yüzünü kapüşonla kapatarak mopedi dakikalar içinde çaldı
Kuruyan pınar depremle yeniden akmaya başladı
Kuruyan pınar depremle yeniden akmaya başladı
Ünlü oyuncu samuray oldu
Ünlü oyuncu samuray oldu
Daha Fazla Video Göster