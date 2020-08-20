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Akıncı TİHA'nın ikinci prototipinde ikinci test: 2 saat 26 dakika havada kaldı

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Giriş: 20.08.2020 13:13
Güncelleme:20.08.2020 13:18
Son dakika haberi... BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 'Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ikinci prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar Akıncı Uçuş ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı.

Orta İrtifa Sistem Doğrulama Testi kapsamında 14.14'te havalanan Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleştirilen test uçuşunda ortalama 20 bin feet irtifada 2 saat 26 dakika havada kaldı.

Gökyüzünde gerçekleştirilen testlerin ardından saat 16.40'da piste teker koyan Bayraktar AKINCI TİHA'nın dördüncü uçuş testi de başarıyla tamamlanmış oldu.

Akıncı TİHA'nın ikinci prototipinde ikinci test
Akıncı TİHA'nın ikinci prototipinde ikinci test
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