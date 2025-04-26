Akıllarda Ahmet gözlerde izi vardı! İsmi tribünde yaşayacak

Mattia Ahmet Minguzzi ölümüyle vicdanları sızlatan aynı zamanda unutulmayacak bir isim. Ahmet sıkı bir Trabzonspor taraftarıydı aynı zamanda. Gönül verdiği kulübü Trabzonspor, onun ismini yaşatabilmek örnek bir adım attı. Statta yer alan bir tribüne 'Mattia Ahmet Minguzzi" ismi verildi. O tribün 23 Nisan'da tüm çocukları ücretsiz olarak ağırladı. Çocukları gözlerinde Ahmet Minguzzi'nin doğum izi vardı.

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