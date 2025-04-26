26 Nisan 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Akıllarda Ahmet gözlerde izi vardı! İsmi tribünde yaşayacak
Akıllarda Ahmet gözlerde izi vardı! İsmi tribünde yaşayacak

Akıllarda Ahmet gözlerde izi vardı! İsmi tribünde yaşayacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.04.2025 09:25
Mattia Ahmet Minguzzi ölümüyle vicdanları sızlatan aynı zamanda unutulmayacak bir isim. Ahmet sıkı bir Trabzonspor taraftarıydı aynı zamanda. Gönül verdiği kulübü Trabzonspor, onun ismini yaşatabilmek örnek bir adım attı. Statta yer alan bir tribüne 'Mattia Ahmet Minguzzi" ismi verildi. O tribün 23 Nisan'da tüm çocukları ücretsiz olarak ağırladı. Çocukları gözlerinde Ahmet Minguzzi'nin doğum izi vardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Akıllarda Ahmet gözlerde izi vardı! İsmi tribünde yaşayacak
Akıllarda Ahmet gözlerde izi vardı!
Akıllarda Ahmet gözlerde izi vardı!
Afet çantası nasıl hazırlanmalı?
Afet çantası nasıl hazırlanmalı?
Vatandaşlar dışarıda kalmaya devam ediyor
Vatandaşlar dışarıda kalmaya devam ediyor
Siirt’te seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Siirt'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Bir kadın silahla başından vurulmuş halde bulundu
Bir kadın silahla başından vurulmuş halde bulundu
Depreme okey masasında depreme yakalandılar!
Depreme okey masasında depreme yakalandılar!
Kavgayı ayırmak isteyen uzman çavuş havaya ateş açtı!
Kavgayı ayırmak isteyen uzman çavuş havaya ateş açtı!
Ankara’da sokak köpeklerinin kovaladığı bir çocuk yaralandı!
Ankara’da sokak köpeklerinin kovaladığı bir çocuk yaralandı!
Tüp yüklü tır otomobili sürükleyip devrildi! O anlar kamerada
Tüp yüklü tır otomobili sürükleyip devrildi! O anlar kamerada
Başkentte yağmurlardan sonra oluşan göçük korkuttu!
Başkentte yağmurlardan sonra oluşan göçük korkuttu!
Alevlere teslim olan tek katlı ev kullanılmaz hale geldi!
Alevlere teslim olan tek katlı ev kullanılmaz hale geldi!
Yol kavgasında yaşlı adamı yumrukladı!
Yol kavgasında yaşlı adamı yumrukladı!
Daha Fazla Video Göster