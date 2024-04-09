Akdeniz'e tatilci akını! Bayram yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Antalya’da Ramazan Bayramı tatilinden dolayı bölgeye ve otellere yoğun talep oluştu. Adeta Akdeniz’e tatilciler akın etti. Bayram tatilinden dolayı rezervasyon ve yoğunluk yüzde 90’a ulaştı. Ayrıntılar Antalya’da bulunan A Haber muhabiri Hakan Gürkan ve konuğu olan turizmci Erçin Yalçın anlattı. İşte röportajdan satır başlıkları…

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