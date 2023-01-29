29 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Akdeniz ve Karadeniz’de balıkçılık tehlikede

Akdeniz ve Karadeniz’de balıkçılık tehlikede

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.01.2023 09:16
Akdeniz ve Karadeniz'de aşırı avlanma son 10 yılda önemli ölçüde azalsa da sürdürülebilir balıkçılık tehlikede. Ana ticari türlerin yüzde 73'ü biyolojik sürdürülebilir limitlerin üzerinde avlandı. Hassas türlerin ise yüzde 80'i trol yönteminin kurbanı oldu. İşte raporun detayları...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Müziğin altın kızı gurur veriyor
Müziğin altın kızı gurur veriyor
İhanetin bedeli 1 milyon TL
İhanetin bedeli 1 milyon TL
Akdeniz ve Karadeniz’de balıkçılık tehlikede
Akdeniz ve Karadeniz’de balıkçılık tehlikede
İETT otobüsü alev alev yandı
İETT otobüsü alev alev yandı
Yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü
Yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü
İstanbul’da ilk kar başladı
İstanbul’da ilk kar başladı
Kar İstanbul’un kapısına dayandı
Kar İstanbul'un kapısına dayandı
Deniz Baysal estetik harikası çıktı!
Deniz Baysal estetik harikası çıktı!
Uludağ’da kar yağışı başladı
Uludağ'da kar yağışı başladı
Sağlıkta devrim: evde sağlık hizmeti
Sağlıkta devrim: evde sağlık hizmeti
Uçağa yıldırım düştü dehşet anları kamerada!
Uçağa yıldırım düştü dehşet anları kamerada!
İşkence sonucu ölen 2 yaşındaki bebeğe acı veda!
İşkence sonucu ölen 2 yaşındaki bebeğe acı veda!
Daha Fazla Video Göster