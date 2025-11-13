Akciğer kanseri önlenebilir mi? Kanserin nedeni yüzde 90 sigara

Akciğer kanseri, dünyada en fazla ölüme yol açan kanser türlerinin başında geliyor. Ancak uzmanlara göre bu hastalığın büyük ölçüde önüne geçmek bizim elimizde. Medipol Sağlık Grubu, "Akciğer kanseri farkındalık ayı" kapsamında önemli bir panele ev sahipliği yaptı. Etkinlikte erken tanıdan kişiye özel tedavi yöntemlerine kadar birçok başlık masaya yatırıldı.

