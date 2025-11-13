Akciğer kanseri önlenebilir mi? Kanserin nedeni yüzde 90 sigara

13 Kasım 2025, Perşembe

Giriş: 13.11.2025 15:39
Akciğer kanseri, dünyada en fazla ölüme yol açan kanser türlerinin başında geliyor. Ancak uzmanlara göre bu hastalığın büyük ölçüde önüne geçmek bizim elimizde. Medipol Sağlık Grubu, "Akciğer kanseri farkındalık ayı" kapsamında önemli bir panele ev sahipliği yaptı. Etkinlikte erken tanıdan kişiye özel tedavi yöntemlerine kadar birçok başlık masaya yatırıldı.
