08 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız trafik kazası geçirdi

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız trafik kazası geçirdi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.02.2021 19:18
Güncelleme:08.02.2021 02:21
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve oğlu Ahmet Yediyıldız yaralandı

Kaza, Ocaklı kavşağında meydana geldi. Ordu'dan Ankara'ya seyir halinde olan 34 KS 9626 plakalı Ahmet Yediyıldız yönetimindeki otomobil Feyyaz Tekel yönetimindeki 43 AL 636 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada Ordu milletvekili Şenel Yediyıldız ve oğlu Ahmet Yediyıldız yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Milletvekili Yediyıldız ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Kim bıraktı? Mehmetçik nöbette...
Kim bıraktı? Mehmetçik nöbette...
İstanbul'da silahlı saldırı
İstanbul'da silahlı saldırı
7 Şubat verileri açıklandı! Vefat sayısında artış var
7 Şubat verileri açıklandı! Vefat sayısında artış var
AK Partili vekil trafik kazası geçirdi
AK Partili vekil trafik kazası geçirdi
Kimi koltuk arkasına kimi dolaba saklandı!
Kimi koltuk arkasına kimi dolaba saklandı!
Böyle görüntülendi
Böyle görüntülendi
Kan donduran anlar! Kurtlar...
Kan donduran anlar! Kurtlar...
Altın düşmeye devam edecek mi?
Altın düşmeye devam edecek mi?
Osmaniye'de sokak ortasında çatışma!
Osmaniye'de sokak ortasında çatışma!
Meteoroloji’den sağanak uyarısı
Meteoroloji’den sağanak uyarısı
Hakkari'de yol ulaşıma kapandı
Hakkari'de yol ulaşıma kapandı
Hamsiden köpek balığına...
Hamsiden köpek balığına...
Daha Fazla Video Göster